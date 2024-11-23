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Росгвардия в Самарской области готовит к передаче в зону СВО более 350 единиц оружия для борьбы с дронами

23 ноября 2024 11:45
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Росгвардия в Самарской области готовит к передаче в зону СВО более 350 единиц оружия для борьбы с дронами

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области готовят к отправке в зону проведения специальной военной операции крупную партию оружия – порядка 350 единиц.

Речь идет об оружии, обращенном в собственность Российской Федерации – это не востребованные гражданские ружья и карабины, которые более года хранились на складах Росгвардии и МВД. В соответствии с действующим законодательством, такое оружие либо утилизируется, либо передается в государственные военизированные организации, в том числе для нужд СВО.

Наиболее востребованными при этом являются отечественные и иностранные гладкоствольные многозарядные ружья 12 калибра. Опыт боевых действий показывает, что они достаточно эффективно помогают нашим военнослужащим бороться с беспилотными летательными аппаратами противника.

Стоит отметить, что в текущем году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области уже направили в зону проведения специальной военной операции более 150 единиц оружия. Граждане добровольно передали их частям Министерства обороны РФ по договорам пожертвования.

«Оружие, сдаваемое для нужд СВО, должно быть технически исправным. Владелец должен предъявить действующее разрешение на него и паспорт. Для того, чтобы облегчить процесс передачи оружия, на официальном сайте нашего ведомства запущен специальный раздел – заявка рассматривается максимум в течение двух дней», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Александр Ноздринов.

Кроме того, врио начальника ЦЛРР подчеркнул, что сдающие для нужд специальной военной операции оружие граждане освобождаются от административной ответственности в случае, если нарушили требования своевременного продления сроков действия разрешительных документов на него.

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