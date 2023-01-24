Росгвардейцы задержали самарца, который чуть не зарезал соседа

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Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары. От дежурного сотрудники получили информацию о том, что в одном из домов на улице Николая Панова между соседями произошел конфликт и требуется помощь сотрудников правоохранительных органов.

Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка обнаружили на лестничной площадке самарца 1970 года рождения в окровавленной одежде. Росгвардейцы незамедлительно оказали ему первую помощь и вызвали на место происшествия медиков. В ходе опроса пострадавшего сотрудники Росгвардии выяснили, что ранение ему нанес ножом проживающий в этом же подъезде мужчина, вместе с которым они употребляли алкогольные напитки. Доложив о случившемся дежурному и передав раненого «скорой помощи», патрульные задержали предполагаемого злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали местного жителя 1983 года рождения своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».