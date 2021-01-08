Росгвардейцы задержали мужчину, распылившего в лицо кассиру супермаркета газовый баллончик

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Преступление было совершено около десяти часов вечера в супермаркете, расположенном на улице Ленина в городе Отрадный. Злоумышленник, распылив в лицо кассиру газовый баллончик, открыто похитил бутылку водки, после чего скрылся с места происшествия.

Получив приметы нападавшего, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приступили к его поискам. Отрабатывая пути возможного отхода грабителя, примерно через час в двух кварталах от места преступления, возле одного из домов на улице Отрадной, стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Предполагаемый злоумышленник попытался оказать сопротивление патрульным, но был задержан.

Задержанным оказался житель города Кинель 1993 года рождения. Сотрудники Росгвардии передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».