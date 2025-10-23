Режим ЧС муниципального уровня введен в Копейске после взрыва на заводе

147

Об этом сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.

По последним данным, в результате погибли 10 человек, еще 5 госпитализированы. Как рассказал губернатор, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.

"В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии", – написал Текслер в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что речь не идет об атаке украинских БПЛА, такая версия ранее выдвигалась в интернете. Предварительно, причиной трагедии могло стать нарушение технологического процесса.

"Мои искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Будет оказана помощь, обязательно поддержим в это непростое время", – добавил губернатор.

ЧП произошло вечером в среду, 22 октября. После взрыва на предприятии начался пожар, сейчас он ликвидирован. Спасатели приступили к разбору завалов, пишет Смотрим.