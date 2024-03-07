Решением суда признан недействительным контракт на покупку автомобиля «Toyota Camry» для государственных нужд

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Арбитражным судом Самарской области в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры области о признании недействительным государственного контракта, заключенного ГКУ Самарской области «Управление автомобильными дорогами Самарской области» и ООО «Флит Ап», с применением последствий недействительности сделки.

Так, в нарушение требований закона о контактной системе, предусматривающего прямой запрет указания в условиях контракта объекта закупки, подпадающего под единственную марку, в сентябре 2022 года заключен государственный контракт на покупку автомобиля, характеристики которого соответствуют только марке «Toyota Camry». Легковой автомобиль приобретался для государственных и муниципальных нужд за 5 млн 173 тыс. рублей.

После вступления решения суда в законную силу ООО «ФЛИТ АП» обязан вернуть ГКУ Самарской области «Управление автомобильными дорогами Самарской области» денежные средства, полученные по сделке, а учреждение должно вернуть автосалону автомобиль «Toyota Camry».

Судебный акт в законную силу не вступил.