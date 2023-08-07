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Рейды по миграции прошли в Тольятти и Ставропольском районе

7 августа 2023 10:54
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рейды по миграции прошли в Тольятти и Ставропольском районе

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели профилактические мероприятия на территории города Тольятти и Ставропольского района, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.

В результате проведенных мероприятий выявлено 6 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

На территории одной из ярмарок в городе Тольятти выявлено 4 иностранных гражданина, осуществлявших трудовую деятельность в нарушение постановление Правительства РФ от 03.10.2022 г. №1751 «О установлении на 2023 г. допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности». Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

В Самарском регионе регулярно проводятся профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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