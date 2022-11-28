Я нашел ошибку
Главные новости:
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру воды в магистральных трубопроводах
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Рейд по незамерзайкам прошел в Самаре

28 ноября 2022 12:37
107
Рейд по незамерзайкам прошел в Самаре

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений на улицах и в иных общественных местах.

Так на территории Кировского района за один день в рейдах приняли участие более 85 сотрудников органов внутренних дел. Совместно с полицейскими в рейдах участвовали представители добровольной народной дружины городского округа Самара.

Участники профилактического мероприятия проверили более 40 лиц, находящихся под административным надзором. Сотрудниками полиции совместно с дружинниками пресечено 30 правонарушений, в том числе потребление алкогольной продукции в местах, где таковое запрещено федеральным законом, уклонение от исполнения административного наказания.

Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Из незаконного оборота изъято 200 литров стеклоомывающей жидкости, обнаруженных в ходе проверки гаражного кооператива на ул. Алма-Атинской.

В ходе проверки объекта на пр. Карла Маркса полицейские обнаружили и изъяли 13,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и 50 литров алкогольной продукции (пиво). Кроме того, собрано два материала проверок по сообщениям от граждан о реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов в магазине-баре, расположенном на проспекте Металлургов и кафе-баре на ул. Алма-Атинской. 

Самарские полицейские продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление правонарушений, предупреждение и раскрытие преступлений на улицах и в иных общественных местах.

Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
34
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
131
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
169
В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого».
27 ноября 2022  15:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре
764
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
27 ноября 2022  13:39
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
608
Весь список