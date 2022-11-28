Рейд по незамерзайкам прошел в Самаре

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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений на улицах и в иных общественных местах.

Так на территории Кировского района за один день в рейдах приняли участие более 85 сотрудников органов внутренних дел. Совместно с полицейскими в рейдах участвовали представители добровольной народной дружины городского округа Самара.

Участники профилактического мероприятия проверили более 40 лиц, находящихся под административным надзором. Сотрудниками полиции совместно с дружинниками пресечено 30 правонарушений, в том числе потребление алкогольной продукции в местах, где таковое запрещено федеральным законом, уклонение от исполнения административного наказания.

Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Из незаконного оборота изъято 200 литров стеклоомывающей жидкости, обнаруженных в ходе проверки гаражного кооператива на ул. Алма-Атинской.

В ходе проверки объекта на пр. Карла Маркса полицейские обнаружили и изъяли 13,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и 50 литров алкогольной продукции (пиво). Кроме того, собрано два материала проверок по сообщениям от граждан о реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов в магазине-баре, расположенном на проспекте Металлургов и кафе-баре на ул. Алма-Атинской.

Самарские полицейские продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление правонарушений, предупреждение и раскрытие преступлений на улицах и в иных общественных местах.

Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.