Редкую змею, обнаруженную в московской квартире, отправили в центр реабилитации

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Техасского полоза обнаружили в одной из квартир района Митино в Москве. После осмотра рептилии специалистами ее отправили в центр реабилитации диких животных департамента природопользования охраны окружающей среды, передает ТАСС. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"На горячую линию службы 112 поступил сигнал - в квартире обнаружена белая змея. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды вместе с МЧС прибыли по месту вызова и приняли змею экзотического подвида. Рептилия была отправлена в центр реабилитации диких животных департамента, где ее осмотрели специалисты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что змея была белого окраса с голубыми глазами.

"Научное название Elaphe obsolete lindheimeri leucistic. Приблизительно змея вырастает до 2 метров. Этот вид рептилий широко распространен в Северной Америке, в основном это засушливые районы: долины рек и овраги. Стоит упомянуть, что эта змея не ядовита, но достаточно агрессивна. Обычно агрессивность свою она проявляет в момент, когда предвидит опасность и загнана в угол", - говорится в сообщении.

Фото: turcluster67.ru