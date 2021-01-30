186

Ребенок, пострадавший в массовом ДТП около Сызрани, ночью был переведен в областную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщает Минздрав Самарской области.

10 постарадавших находятся под наблюдением медработников в Сызранской больнице, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные находятся в тяжёлом состоянии. 5 пациентов готовят для эвакуации в медучреждения региона для оказания специализированной помощи.

Напомним, страшная авария произошла вечером в пятницу, 29 января. По версии полиции, водитель большегруза 1989 года рождения двигался со стороны Ульяновской области в направлении Сызрани. Полуприцеп занесло на встречную полосу движения, где в этот момент ехал автобус с пассажирами под управлением мужчины 1983 года рождения, пишет 63.ру.

На месте погибли 10 человек: 4 женщины и 6 мужчин, среди них был и водитель «Ситроена». Позже в больнице умерли еще 2 человека.

Как сообщается, погибшие - жители Ульяновской области.