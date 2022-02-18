Разъяренный мужчина напал на центр помощи женщинам в Самаре

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Вечером 17 февраля в центре помощи женщинам «Ты не одна в Самаре» произошло ЧП. В здание пытался проникнуть агрессивный мужчина. Камеры видеонаблюдения сняли происходящее.

— Это сожитель девушки, которая две недели назад обращалась к нам за помощью от бытового насилия. Девушка с детками от нас уже выехала, а вот он, наконец, спохватился и начал ее разыскивать. Угрожая переубивать всех, «мужчина» начал вламываться в центр, абсолютно не реагируя на то, что ему говорят. Логичные объяснения администратора, что ему нечего делать в центре, привели его в неописуемое бешенство. В попытке ворваться он начал биться в дверь и в итоге разбил стекло. Ужас, который испытали наши девушки и маленькие дети, не передать словами, — рассказали представители центра.

К приезду группа быстрого реагирования и полиции дебошир уже сбежал, пишет 63.ру.

— Через час нам снова поступил звонок от него, чтобы все прятались, ибо он вернется и уж тогда точно всех переубивает. А у нас ведь теперь нет даже двери, — добавили представители центра.

Скриншот: центр помощи женщинам «Ты не одна» / Vk.com