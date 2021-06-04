Рассмотрение апелляции на введение конкурсного производства на ООО «Томет» затягивают

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7 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре рассмотрит жалобу гонконгского офшора Triumph Development Limited, единственного владельца тольяттинского ООО «Томет», на решение Арбитражного суда Самарской области о признании фирмы банкротом и введении на нем конкурсного производства, вынесенного 3 марта текущего года, сообщает ТЛТПравда.

Рассмотрение апелляции должно было состояться 31 мая, но было перенесено в связи с тем, что Triumph Development Limited внес три ходатайства о переносе рассмотрения дела.

«Томет» и его трудовой коллектив в прошлом году оказались жертвой нечистоплотной игры владельцев ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая и его швейцарского партнера Эндрю Циви, которому и принадлежит Triumph. Как крупный производитель метанола «Томет» появился на рынке во второй половине 2000-х, когда туда тайком и с нарушением законодательства были выведены за бесценок наиболее ликвидные активы ТоАЗа – агрегат аммиака №7 и оба агрегата метанола. Сейчас обстоятельства вывода активов ТоАЗа в «Томет» расследуются в рамках уголовного дела по ст. 210 УК РФ – создание преступного сообщества или участие в нем. Подозреваемыми по нему проходят Махлай, Циви и другие лица, связанные с ТоАЗом, всего более 10 человек.

В дальнейшем «Томет» помогал Махлаю и Циви выводить прибыль ТоАЗа в иностранные офшоры самыми разными способами. Например, через фиктивные ремонтные и строительные подряды, которые действуют на всех предприятиях, принадлежащих Махлаю. Подставной фирме выплачивается аванс за некий подряд объемом в 70% от его стоимости. Но никаких работ, как правило, не ведется, а деньги незаконно выводятся на офшорные счета владельцев ТоАЗа, а часть из них отмываются и обналичиваются для использования в коррупционных целях. Вокруг ТоАЗа таких фирм роится великое множество – «МСА-Строй», «Интеркон», «Родничок», «Тарсу» и другие, пишет ТЛТПравда.

Но около двух лет назад в истории «Томета» произошел переломный момент. Суд в Тольятти после более чем пятилетнего расследования и полутора лет судебного следствия заочно приговорил скрывающихся за рубежом Махлая и Циви к реальным тюремным срокам за мошенничество, совершенное по предварительному сговору. Как установил суд, преступники продавали продукцию аффилированному с ТоАЗом швейцарскому офшору по заведомо низкой цене, что позволяло навсегда оставлять значительную часть выручки завода за границей и не платить с нее налоги в России. Их также обязали выплатить пострадавшим от аферы 87 млрд руб., в том числе 77 млрд руб. – непосредственно ТоАЗу. Одним из солидарных ответчиков по решению суда стал принадлежащий Циви «Томет».

Тут-то у Махлая и Циви и созрела «блестящая идея» о том, как избежать выплаты 87 млрд руб., а заодно и перепрятать незаконно выведенные в свое время в «Томет» активы. Фирму было решено искусственно довести до банкротства, вывести из нее деньги и активы, а затем ликвидировать. Поэтому еще в начале 2020 года ставленник Махлая Владимир Чабров, руководивший «Тометом», прекратил рассчитываться с ТоАЗом за все оказываемые предприятию услуги – поставки сырья, обслуживание оборудования, охрана периметра и так далее. Принадлежащие Махлаю Тольяттихимбанк и банк РТС стали нагружать «Томет» искусственной кредиторской задолженностью, которая превысила 1,5 млрд руб. Одновременно на специализированном ресурсе ТоАЗ с начала 2020 года стал регулярно публиковать объявления о банкротстве ООО «Томет».

Несмотря на то, что «Томет» был не просто прибыльным предприятием, но и даже высокорентабельным, кредиторская задолженность стала расти как на дрожжах. 21 сентября 2020 года другой ставленник Махлая, гендиректор ТоАЗа Дмитрий Межеедов, подал в суд иск о признании «Томета» банкротом. Чабров тем временем остановил производство и прекратил выплачивать рабочим зарплату якобы из-за ареста банковских счетов в связи с процедурой банкротства, чтобы предприятие выглядело и вправду умирающим. Это было сделано демонстративно, с расчетом на то, что власти вмешаются в историю с «Тометом» на стороне Махлаев и Циви. Даже когда один из банков специально разблокировал счет «Томета» для того, чтобы предприятие рассчиталось с рабочими по зарплатам, Чабров все равно не стал выплачивать зарплаты.

Но суд не поддался на провокации и отклонил иск Махлая, введя на «Томете» процедуру наблюдения. Временным управляющим суд назначил Анатолия Селищева. Рабочие снова начали получать зарплату. На восстановление производства понадобилось немного больше времени, так как при Чаброве на «Томете» еще в декабре с разницей в неделю произошли две странные аварии, в результате которых были выведены из строя оба агрегата метанола.

Махлай пытался оспорить это решение, но суды всех инстанций подтвердили законность и правомерность введения наблюдения на «Томете». Дело в том, что Махлай не только отказывался возмещать нанесенный им и его сообщниками в результате мошенничества ущерб, но и отказывался в принципе признавать само наличие ущерба. В апреле ему отказала третья, кассационная инстанция.

На основании отчета Селищева и анализа финансового состояния должника Арбитражный суд Самарской области 3 марта сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности «Томета». Анатолий Селищев был назначен уже конкурсным управляющим, которому предстоит провести финансовое оздоровление предприятия, вернуть выведенные из него средства и найти для него нового инвестора. Чабров и другие органы управления ООО «Томет» были отстранены от руководства предприятием.

Это решение теперь и оспаривает принадлежащий Циви офшор Triumph. Ранее он уже пытался затянуть процедуру банкротства, ссылаясь на некие процессуальные нарушения, якобы допущенные судом. Правда, в чем они заключаются, представители Циви объяснить так и не смогли. Пыталась Triumph заявить и о некой «фальсификации данных», а также о наличии обстоятельств, препятствующих работе Селищева в качестве конкурсного управляющего. Но ничему из этого не было предоставлено никаких доказательств, и суд справедливо счел это попытками затянуть процесс.

Очевидно, затягивание времени, провокации и попытки давления на суд – единственная тактика, оставшаяся в запасе у Махлая и Циви. Сообщалось также о том, что их доверенные лица предпринимали настойчивые попытки продолжать «решать вопросы» в судах традиционными для Махлая коррупционными методами. Но в истории с «Тометом» можно на всех этапах увидеть, насколько принципиальную и независимую позицию заняли суды, принявшие законные и обоснованные решения вопреки всем попыткам со стороны отсиживающихся за рубежом мошенников оказать давление на судебные инстанции.

Фото: Википедия