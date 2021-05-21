Раскрыта тайна нескольких сотен артиллерийских боеприпасов, найденных в Самарской области

48

В апреле 2021 года на стихийной свалке на улице Кирова в селе Марьевка Пестравского района нашли необычный мусор: штатные артиллерийские боеприпасы и гильзы различного калибра со следами коррозии общей численностью около 100 штук.

Спустя еще несколько дней при осмотре места происшествия нашли артиллерийские снаряды, минометные мины и их фрагменты – всего 279 единиц. Два снаряда были уничтожены на месте сотрудниками Минобороны РФ, остальные вывезли на полигон в Рощинском для дальнейшей утилизации.

Встал закономерный вопрос – откуда все это богатство? Раньше нелегальные оружейные арсеналы, найденные в Пестравском районе, как правило, приписывали «законовскому» ОПС, многие лидеры и члены которого родом как раз из Марьевки. Но в этом случае преступная группировка из Самары оказалась не при чем. Следы привели к 52-летнему жителю Марьевки. Сотрудники уголовного розыска установили, что осенью 2020 года г-н мужчина вывез боеприпасы с военного полигона в Рощинском и выгрузил на свалку в Марьевке. Мотивы этого поступка установит следствие: по факту уже возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки, пишет Обозрение.