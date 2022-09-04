Раскрыта причина смерти туристов на Камчатке

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Туристы, погибшие во время восхождения на Ключевскую Сопку, упали с высоты. Такую причину смерти раскрыла пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю.

По данным ведомства, группа, состоящая из двух гидов и 10 туристов из семи регионов России, обратилась к спасателям в субботу, 3 сентября. Их восхождение на вулкан началось 30 августа 2022 года.

«По предварительной информации, (...) находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства.

Следственное управление СК по Камчатскому краю после ЧП возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Усть-Камчатском районе Камчатского края погибли пять туристов, которые должны были взойти на Ключевскую Сопку. Еще трое человек пострадали. На место вылетел вертолет МЧС.

В региональной прокуратуре «Ленте.ру» сообщили, что тургруппа была зарегистрирована.