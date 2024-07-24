Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

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Пострадавшими от взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказались заместитель начальника передающего радиоцентра узла связи (ПДРЦ) Министерства обороны России и его супруга. Об этом сообщает российский политолог Сергей Марков, его оценка опубликована в Telegram-канале «Логика Маркова».

По его мнению, теракт организовали Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины.

Ранее сообщалось, что пострадавший отвечал в своей части за средства связи. В связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Следователи возбудили дело по статье о покушении, которое в последствии могут переквалифицировать на теракт, пишет Лента.