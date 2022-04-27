Раненую при стрельбе в ульяновском детсаду воспитательницу прооперировали

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Врачи прооперировали младшего воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Елену Карпову, раненную при нападении мужчины с ружьем, и готовят к переводу на лечение в московский Институт травматологии, сообщил экс-губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов, передает РИА Новости.

Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Губернатор Алексей Русских ранее сообщил, что Карпова получила тяжелое ранение и в среду будет переведена в специализированную клинику в Москву для продолжения лечения.

"Нянечку, которую вчера прооперировали в БСМП (больнице скорой медицинской помощи), будут переводить на лечение в Москву в Институт травматологии. Обязательно навещу ее там и окажу всю необходимую помощь по ее размещению там. С семьями погибших детей также будем работать", - написал Морозов в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости / Сергей Ивлев