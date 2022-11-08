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Работодателя в Самарской области оштрафовали за невыполнении требований судебного пристава

8 ноября 2022 11:51
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Работодателя в Самарской области оштрафовали за невыполнении требований судебного пристава

Индивидуальный предприниматель, не удерживающий с работника часть прибыли в счет погашения долга, оштрафован на 15 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель из Самарской области нанял на работу мужчину, в отношении которого в отделении судебных приставов Приволжского района на исполнении находится сразу несколько исполнительных производств на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Все они были объединены в сводное и судебным приставом-исполнителем работодателю направлено постановление об удержании 50% заработной платы должника в счет погашения задолженности. Однако индивидуальный предприниматель требование судебного пристава не исполнил.

В результате в отношении работодателя составлен протокол по ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Рассмотрев материалы дела, суд назначил предпринимателю наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Проверить себя на наличие задолженности легко и просто на официальном сайте Главного управления ФССП России по Самарской области с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip/).

 

 

Теги: Судебные приставы

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