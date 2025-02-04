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QR-код на платежке ЖКУ может быть поддельным

4 февраля 2025 11:50
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QR-код на платежке ЖКУ может быть поддельным

QR-код на платежной квитанции за коммунальные услуги может быть поддельным, поэтому не стоит сразу переводить по нему деньги. На это указал генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин.

Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что мошенники стали использовать квитанции за услуги ЖКХ для обмана граждан. Они рассылают россиянам документы с поддельным QR-кодом, который отправляет средства на подставные счета.

Уткин рекомендует сначала проверить счет в личном кабинете ресурсоснабжающей или управляющей организации.

"Важно при этом не пользоваться иными реквизитами "короткого доступа", "прямой ссылки" или "QR-кода к ЛК", которые также могут быть указаны на фейковой платежке. Откладывайте подозрительную платежку, заходите в ЛК традиционным для вас образом, проверяете данные, при необходимости – оплачиваете", – цитирует его РИА Недвижимость.

По словам эксперта, обезопасить себя также можно отказавшись от бумажных квитанций в пользу электронных. Кроме того, можно использовать мобильные приложения управляющей компании или банков для получения счетов за услуги.

Вместе с этим не стоит забывать и о проверке реквизитов компании, которой переводят деньги.

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