Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Шигонском районе

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17 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 15:10 час. в Шигонском районе. 30-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ВАЗ 211440» без права управления транспортным средством, двигался по автодороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» в направлении с. Кушниково. В пути следования на 21 км. данной автодороги не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием. С места происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение, 5-летний мальчик-пассажир госпитализирован. По данным сотрудников ГИБДД, водитель автомашины отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.