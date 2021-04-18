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Пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области 

18 апреля 2021 14:49
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Один пострадавший находится в реанимации.

Автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Ростовской области, пять человек из шести, находившихся в машине, погибли. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону, передает ТАСС.

"По предварительным данным, транспортным средством управлял несовершеннолетний водитель 2007 года рождения. В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте", - говорится в сообщении.

В мэрии Новочеркасска в свою очередь уточнили, что пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области уточнили, что все погибшие, по предварительным данным, - несовершеннолетние

Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье около 04:30 мск в городе Новочеркасске. Автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. 

Прокуратура Ростовской области проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей и законных представителей находившегося за рулем несовершеннолетнего, также будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

Фото:   Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области/ТАСС

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