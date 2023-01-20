Пять женщин пострадали в ДТП в Сергиевском районе

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19 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 09:55 час. в Сергиевском районе. 49-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины «Hyundai Elantra», двигалась по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Самара. В пути следования, на 1085 км. данной автодороги, при завершении обгона, нарушила боковой интервал, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством «МАN TGS» под управлением 51-летнего водителя, и съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

С места происшествия в медицинское учреждение доставлена водитель легкового автомобиля и 4 женщины-пассажира этого же автомобиля– 1974 г.р., 1987 г.р., 1989 г.р. и 1969 г.р.