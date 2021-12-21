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 Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии

21 декабря 2021 20:44
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В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих.

Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что это случилось на южной стороне портала Транскавказской магистрали.

Троим из них оказали первую медицинскую помощь, они в состоянии легкой степени тяжести.

"В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих", — добавил Астафьев.

В операции задействовали 20 человек и 2 единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.

 

Фото из открытых источников

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