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Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что это случилось на южной стороне портала Транскавказской магистрали.

Троим из них оказали первую медицинскую помощь, они в состоянии легкой степени тяжести.

"В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих", — добавил Астафьев.

В операции задействовали 20 человек и 2 единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.

Фото из открытых источников