пять этажей обрушились при взрыве газа в жилом доме на Сахалине

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На Сахалине обрушился пятиэтажный жилой дом. Предварительная причина - взрыв бытового газа, сообщает ТАСС.

В МЧС рассказали, что ЧП произошло в поселке Тымовское. Разрушено здание, расположенное по адресу Библиотечная, 6а.

"Обрушение с пятого по первый этаж", - добавили в ведомстве.

На место происшествия прибыли спасатели. Начался разбор завалов и поиск людей.

Из-под завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, извлекли тела пяти погибших жителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).