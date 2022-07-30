Пять человек, включая троих детей, погибли на Кубани в ДТП

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Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства происшествие произошло в станице Роговская Тимашёвского района.

"Предварительно автомобиль выехал на полосу встречного движения, столкнулся с фурой, двое пожилых людей и трое несовершеннолетних внуков скончались", - сказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю, на место выехали следователи. По уточненным данным прокуратуры края, ЧП произошло в 15.20 на дороге Роговская-Приморско-Ахтарск, попавшие в аварию ехали на юг из Санкт-Петербурга, несовершеннолетним пассажирам легкового автомобиля было 7,11 и 13 лет.

Фото: Прокуратура Краснодарского края/"Известия"