Пьяный житель Самарской области угнал "КАМАЗ" и попал на нем в ДТП

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В ноябре текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Большечерниговскому району поступило сообщение о том, что в селе Августовка от двора дома угнан грузовой автомобиль «КАМАЗ».

На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули. В это же время полицейским поступила информация о ДТП с участием разыскиваемого автомобиля, произошедшем у одного из домов по ул. Ново-Заозерной с. Августа.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте дорожно-транспортного происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев. На момент осмотра в автомобиле никого не было.

В ходе оперативно – разыскных мероприятий оперуполномоченным поступила информация о том, что угон транспортного средства мог совершить ранее не судимый безработный 49-летний житель Большеглушицкого района, который был задержан по месту работы в с. Августовка и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что в вечернее время, возвращаясь домой, он увидел у одного из домов грузовик, у которого открыты двери, ключи находились в замке зажигания. Злоумышленник решил доехать на данном автомобиле до дома, но в пути следования не справился с управлением, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, и врезался в столб, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.