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Пьяный житель Самарской области совершил ДТП и скрылся

17 июня 2022 11:01
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Пьяный житель Самарской области совершил ДТП и скрылся

В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела полиции №35 (Шигонский район) МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о том, что на улице Почтовой в селе Шигоны произошло ДТП, виновник которого скрылся с места аварии. На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие наряды полиции.
Через несколько минут участковый уполномоченный полиции, отрабатывающий территорию села по ориентировке, заметил похожий на разыскиваемый автомобиль с повреждениями, характерными для ДТП, за рулем которого находился молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейский убедился, что водитель не нуждается в медицинской помощи, задержал жителя одного из сел Теренгульского района Ульяновской области 1985 года рождения и передал его вызванному на место происшествия экипажу ДПС. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого нарушитель отказался.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения и лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. На момент нового правонарушения мужчина еще не получил права управлять транспортными средствами.
Группой по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района ОД МУ МВД России "Сызранское" возбужденное в отношении водителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление в состоянии опьянения автомобилем лицом, имеющим судимость за нарушение ПДД РФ), с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.
Шигонский районный суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

 

Теги: БДД

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