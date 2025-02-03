Пьяный житель Большеглушицкого района угнал машину друга, чтобы съездить за алкоголем

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В январе текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции О МВД России по Большеглушицкому району, находясь на маршруте патрулирования на улице Центральная села Александровка, остановили автомашину LADA 211440 для проверки документов у водителя.

Находящийся за рулем мужчина пояснил полицейским, что у него нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы ГАИ заметили у водителя явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи. После чего отстранили местного жителя 1991 года рождения от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался. В отношении правонарушителя полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.12.26 КоАП РФ, после чего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что задержанный никогда не получал водительского удостоверения, а транспортное средство принадлежит его знакомому. Полицейские незамедлительно связались с законным владельцем автомобиля по телефону, чтобы уточнить обстоятельства и получить дополнительные сведения. Прибыв в отдел полиции житель села Александровка пояснил, что ключи от автомобиля никому не передавал и управлять автомобилем не разрешал, подал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности односельчанина, угнавшего его транспортное средство.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.166 УК РФ, ранее не судимый местный житель пояснил: с собственником автомобиля он распивал спиртные напитки, а когда друг уснул, решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы, несмотря на алкогольное опьянение, доехать в магазин за добавкой.

Материалы направлены в мировой суд для принятия решения по существу.