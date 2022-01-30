Пьяный тольяттинец сообщил ложную информацию о взрыве в полицию

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В январе в полицию Тольятти поступило сообщение о существующей угрозе одному из памятников Комсомольского района города Тольятти.

Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников Управления МВД России по г. Тольятти и Управления Росгвардии по Самарской предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили сообщившего об угрозе. Им оказался местный житель - мужчина 1958 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания и опросили по факту случившегося. В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый работает в одном из государственных бюджетных учреждений города и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.