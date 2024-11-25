Пьяный бывший муж угнал машину у жительницы Октябрьска

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В августе текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское», находясь на маршруте патрулирования на улице Гая в Октябрьске, остановили для проверки автомашину LADA Kalina, движущуюся с подозрительно низкой скоростью.

Находящийся за рулем мужчина пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что у него с собой нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, во время общения сотрудники полиции заметили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации движений. Госавтоинспекторы отстранили местного жителя 1997 года рождения от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. В отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции обнаружили, что транспортное средство принадлежит не задержанному, а другому человеку. Связавшись с законным владельцем, которым оказалась бывшая супруга мужчины, полицейские выяснили, что бывший муж взял ключи из ее сумки в то время, когда она укладывала ребенка спать, и уехал в неизвестном направлении. После этого женщина написала заявление о неправомерном завладении принадлежащим ей автомобилем.

Возбуждено уголовное дело.