Пьяную самарчанку вновь задержали за рулем

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В июле текущего года, находясь на маршруте патрулирования на проспекте Кирова, экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ 21122, под управлением женщины 1971 года рождения, у которой сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения.

Полицейские отстранили женщину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что она ответила отказом. Жительницу Самары доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В июне 2022 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 9 месяцев. Водительское удостоверение женщина сдала в августе 2022 года.

Соответствующих выводов она не сделала и вновь совершила противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Как пояснила водитель в этот день ей необходимо было привести домой строительные материалы.

Возбуждено уголовное дело.