Пьяного водителя из Волжского района ждет суд

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Находясь на маршруте патрулирования сотрудники ДПС Отдела МВД России по Волжскому району возле дома № 5 по улице Губернаторской микрорайона Южный Город остановили автомобиль ВАЗ 21144, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения. За рулем транспортного средства находился 35-летний местный житель, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.



Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.



В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» выяснилось, что ранее водитель привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.



Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.



Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.