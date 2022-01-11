Пьяная бабушка выкинула с пятого этажа своего двухлетнего внука в Нижегородской области

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9 января в городе Выкса Нижегородской области было обнаружено тело мальчика.

Следователи Выксунского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Установлено, что к насильственной смерти 2-летнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана.

8 января пьяная подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире на 5 этаже дома, выбросила на улицу через окно своего 2-летнего внука. Мальчик упал в сугроб.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила от переохлаждения, рассказали в пресс-службе СУ СК Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.

Подозреваемая, а также родители погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Фото: СУ СК Нижегородской области