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ПВО за ночь сбила 75 беспилотников над территорией России

22 июля 2024 10:52
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ПВО за ночь сбила 75 беспилотников над территорией России

В ночь на 22 июля средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над пятью регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов было уничтожено над Ростовской областью и Краснодарским краем – 47 и восемь соответственно. Над Черным и Азовским морями сбили 17 беспилотников. По одному дрону ВСУ было ликвидировано над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Киев, в частности, дважды пытался атаковать Туапсе. По словам главы Туапсинского района Краснодарского края Сергея Бойко, в районе города было сбито восемь беспилотников. Обошлось без повреждений и пострадавших. Позже оперштаб Краснодарского края сообщил об еще одной попытке ВСУ ударить по гражданской инфраструктуре Туапсе.

Власти Ростовской области последствия атаки пока что не комментировали. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Глава Смоленской области Василий Анохин уточнил, что дрон-камикадзе был сбит в Вяземском районе. Обошлось также без пострадавших и разрушений.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ночью об атаке дрона-камикадзе на движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка. В результате ранения получил водитель, его госпитализировали. Кроме того, под обстрел попал Шебекино. Пострадал один мужчина, ему оказали помощь на месте, пишут Ведомости.

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