Пропавший в Самаре мальчик найден

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Сегодня, 17 марта, около 3:20 час. в дежурную часть Управления МВД России по г. Самаре около позвонили сотрудники службы охраны автостоянки, расположенной на улице Солнечной и сообщили, что разыскиваемый мальчик находится у них. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. В ходе опроса выяснилось, что местный житель пришел на автостоянку ночью, чтобы забрать свой автомобиль, заметил несовершеннолетнего и отвел его в пункт охраны.

Ребенок передан родителям, противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Спасибо всем неравнодушным, кто помог в поиске и распространении информации о розыске мальчика!