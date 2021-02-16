Пропал человек: полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину в Сызранском районе

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Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавший пенсионер Яковлев Владимир Ильич 1937 года рождения. 21 сентября 2020 года мужчина ушел из села Печерское Сызранского района в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: мужчина, на вид 80-85 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, стрижка короткая, волосы седые, глаза карие.

Был одет: кепка демисезонная, коричневая куртка, сине-белая рубашка в клетку, серая, шерстяная безрукавка, шерстяной жилет, зеленые брюки, синие кроссовки на белой подошве.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщать в МУ МВД России «Сызранское» по тел.: 8 (8464) 35-50-58, 33-12-08, 112.