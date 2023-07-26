Прокурор Кировского района Самары провел встречу с жильцами ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев"

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В ходе организованной проверки прокурор района Рамис Сабирзянов совместно с главой города Самары Еленой Лапушкиной провели рабочую встречу с выездом в ЖК «Лесная Поляна» и ЖК "Куйбышев", расположенные по ул. Демократической, где ведутся работы по устранению неисправностей насосных станций.

На месте проверена организация подвоза воды к многоквартирным домам.

Состоялась встреча с жильцами, в ходе которой обсужден порядок работ по обеспечнию штатного режима поступления воды на все этажи жилых домов.

Ситуация по восстановлению водоснабжения находится на контроле прокуратуры.