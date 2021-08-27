Прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором погибли водитель и ребенок

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Как сообщалось ранее, сегодня на 14 км трассы М5 Урал-Исаклы-Шентала в результате столкновения Део Нексия и ГАЗель погиб водитель легкового автомобиля, и находящийся с ним в машине ребенок, женщина и второй ребенок госпитализированы. Водителю и 2 пассажирам ГАЗели оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Прокурор Исаклинского района Самарской области Грибов П.В. для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал на место ДТП.

Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.