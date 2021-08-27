Прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором погибли водитель и ребенок

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 190 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Кроме приведения в порядок проезжей части, на улице Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий.
На улице Куйбышева приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части
Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
Жители города узнают много интересного о родном крае.
В Самаре запущен аудиогид по городу «Путешествуем по самарскому метро»
Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что пока не может описать, как будет работать этот механизм.
"Сбер": механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать
Михаил Мишустин оценил работы, представленные на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Рабочая поездка Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в ПФО
Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли.
Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD’21
Самара в пятницу утром стояла в пробках
Самара в пятницу утром стояла в пробках
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0.25
EUR 87.06
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором погибли водитель и ребенок

27 августа 2021 13:57
123
Прокуратурой организована проверка по факту ДТП, в котором погибли водитель и ребенок

Как сообщалось ранее, сегодня на 14 км трассы М5 Урал-Исаклы-Шентала в результате столкновения  Део Нексия и ГАЗель погиб водитель легкового автомобиля, и находящийся с ним в машине ребенок, женщина и второй ребенок госпитализированы. Водителю и 2 пассажирам ГАЗели оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Прокурор Исаклинского района Самарской области Грибов П.В. для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал на место ДТП. 

Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Теги: ДТП с детьми прокуратура смертельное ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний
27 августа 2021, 11:44
В Самарской области в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Происшествия
214
Смертельное ДТП: Hyundai попал под грузовик на трассе под Тольятти
15 августа 2021, 10:59
Смертельное ДТП: Hyundai попал под грузовик на трассе под Тольятти
Среди пострадавших - ребенок. Происшествия
1133
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
21 июля 2021, 12:21
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
Среди пострадавших двое детей. Происшествия
1017
В центре внимания
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
27 августа 2021  13:39
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
127
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
27 августа 2021  11:07
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
266
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
27 августа 2021  10:05
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
259
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
26 августа 2021  10:26
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
514
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
26 августа 2021  10:19
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
518
Весь список