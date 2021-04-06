Прокуратура ведет проверку крупного пожара в ангарах в Кинеле

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Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 5 апреля, в Кинеле произошло возгорание двух ангаров. В них перерабатывали автомобильную резину.

ЧП произошло в 18:30 по адресу Кинель, ул. Промышленная, 6А. Изначально шла речь о площади возгорания в 200 кв. метров, однако спустя некоторое время пламя охватило 1200 кв. метров. В связи с чем сохранялась угроза дальнейшего распространения. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова №3.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 03:35, 6 апреля, пожар был ликвидирован на площади 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 60 человек и 17 единиц техники, кроме того использовались и два пожарных поезда. Для замеров концентрации вредных веществ в воздухе привлечена химико-радиометрическая лаборатория, поскольку там велась переработка автомобильной резины, пишет ГТРК Самара.

В Прокуратуре Самарской области к предварительным причинам отнесли неосторожное обращение с огнем.