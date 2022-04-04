Прокуратура Сергиевского района проводит проверку в связи со смертельным ДТП в Сергиевском районе

103

Как сообщалось ранее, 3 апреля в 13:30 в Сергиеском районе области на 1091 км произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» с грузовым автомобилем "SCANIA", в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе два ребенка.

На место происшествия для координации действий правоохранителтных органов и аварийно-спасательных служб ввыезжал прокурор района Вадим Поляков.

Организована прокурорская проверка, по итогам которой будут установлены причины и условия способствовавшие происшествию. Также надзорным органом будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, сообщает ведомство.