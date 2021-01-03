Прокуратура Подмосковья начала проверку в связи с гибелью ребенка,которого загрызла собака

234

Прокуратура проверит соблюдение правил обращения с животными после гибели ребенка, которого загрызла собака в гостях у заводчицы в Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Вечером 2 января на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с ранами от укусов. По предварительным данным, мальчик вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак напала на него и загрызла до смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).