Прокуратура начала проверку по факту пожара на Птичьем рынке в Самаре

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Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с пожаром на территории рынка "На птичке" по ул. Ново-Вокзальной, 2а.

По предварительной информации, сегодня ночью около 4:30 час на открытой территории рынка произошло горение торговых павильонов на площади 1200 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время пожар локализован.

По поручению прокурора области Сергея Берижицкого на месте происшествия работу по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов осуществляют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев, прокурор г. Самары Артем Ярыгин.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц, сообщает облпрокуратура.