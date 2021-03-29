Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке были представлены все породы охотничьих собак из Самарской области и близлежащих регионов.
В Тольятти на стадионе «Искра» состоялась ежегодная выставка охотничьих собак
Скрапбукинг – это уникальный вид творчества, в котором можно совместить все доступные техники рукоделия.
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
А также руководителю балетной труппы Большого театра Махарбеку Вазиеву, артистам театров Нине Дворжецкой и Андрею Ильину.
Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой
Совместная работа региональной команды под руководством губернатора и депутатского корпуса позволяет добиваться приоритетного внимания к СО со стороны Правительства РФ.
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили реализацию ключевых проектов в Самарской области
Сотрудники правопорядка провели с велосипедистами профилактическую беседу.
Прокатились: с отколовшейся льдины на Москва-реке сняли двух велосипедистов
Принято решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты.
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Стриженова ведет на Первом канале передачи "Доброе утро" и "Время покажет".
Екатерина Стриженова госпитализирована во время съемок передачи "Время покажет"
Дополнительные даты также сдвинуты на 5 и 19 мая.
Итоговое сочинение в школах перенесли с 5 апреля на 15 апреля
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.83
0.07
EUR 89.35
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Прокатились: с отколовшейся льдины на Москва-реке сняли двух велосипедистов

29 марта 2021 21:26
91
Сотрудники правопорядка провели с велосипедистами профилактическую беседу.

Спасатели доставили на берег двух велосипедистов с отколовшейся льдины на Москва-реке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Вечером 29 марта на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступила информация о том, что два человека с велосипедами находятся на дрейфующей льдине на Москва-реке в районе острова Бобровый. По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена.

"Молодые люди поначалу отказывались покидать опасное место, но после уговоров, все же погрузились на спасательное судно и были доставлены на ПСС "Кожухово", - сообщили в департаменте.

Прибывшие на станцию сотрудники правопорядка провели с велосипедистами-экстремалами профилактическую беседу. Наряд полиции забрал молодых людей для дальнейшего разбирательства.

 

Фото:   pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Совместная работа региональной команды под руководством губернатора и депутатского корпуса позволяет добиваться приоритетного внимания к СО со стороны Правительства РФ.
29 марта 2021  21:30
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили реализацию ключевых проектов в Самарской области
Политика региона
103
Принято решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты.
29 марта 2021  20:57
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Политика региона
116
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств.
29 марта 2021  17:35
Дмитрий Азаров инициировал проверки качества содержания дорог в Самаре и Тольятти
Политика региона
148
В этом году там откроется девять новых производств.
29 марта 2021  17:13
Подведены итоги деятельности двух ТОСЭР «Тольятти» и «Чапаевск»
Экономика региона
173
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
29 марта 2021  12:35
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
216
Весь список