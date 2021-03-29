Прокатились: с отколовшейся льдины на Москва-реке сняли двух велосипедистов

91

Спасатели доставили на берег двух велосипедистов с отколовшейся льдины на Москва-реке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Вечером 29 марта на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступила информация о том, что два человека с велосипедами находятся на дрейфующей льдине на Москва-реке в районе острова Бобровый. По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена.

"Молодые люди поначалу отказывались покидать опасное место, но после уговоров, все же погрузились на спасательное судно и были доставлены на ПСС "Кожухово", - сообщили в департаменте.

Прибывшие на станцию сотрудники правопорядка провели с велосипедистами-экстремалами профилактическую беседу. Наряд полиции забрал молодых людей для дальнейшего разбирательства.

Фото: pixabay