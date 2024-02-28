Продавщица в Тольятти ответит за продажу алкоголя подростку

113

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Судом установлено, что подсудимая, 1959 года рождения, работала продавцом в магазине «Белая ночь» в г. Тольятти.

Будучи предупрежденной работодателем о том, что продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена, в мае 2023 года она продала несовершеннолетнему, не спросив его паспорт, пачку сигарет и 2 бутылки пива.

Ранее женщина привлекалась за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции к наказанию в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ).

В судебном заседании вину в совершении преступления не признала, пояснив, что не имела сомнений по возрасту покупателя.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.