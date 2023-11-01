Приставы помогали самарцу получить ключи от своей квартиры

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Судебные приставы г. Самары помогли мужчине вернуться в квартиру, в которую его не пускала жена.

После развода бывшая жена не пускала мужа в жилое помещение, в котором он так же, как и она, имел долю. Мужчина, понимая нежелание экс-супруги жить с ним под одной крышей, предложил женщине разменять трехкомнатную квартиру или просто выплатить ему стоимость его доли. Бывшая жена отказалась. Вместо мирного решения, экс-супруга решила просто не пускать второго собственника в дом. За восстановлением справедливости житель г. Самары обратился в суд.

На основании судебного решения в отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство об обязании женщину не чинить препятствий в пользовании жилым помещением. О возбуждении исполнительного производства должница была уведомлена.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель пояснил женщине, что неисполнение судебного решения влечет за собой ряд ограничений и наложение штрафных санкций, однако должница предупреждение проигнорировала и комплект ключей взыскателю не передала. За неисполнение требований судебного решения в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Решив не усугублять ситуацию, должница передала бывшему мужу дубликат ключей от входной двери и перестала чинить препятствия в пользовании общей жилой собственностью.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.