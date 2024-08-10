Приложение Rutube пропало из App Store в России

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Удаление Rutube из магазина приложений App Store – следствие санкций со стороны американской корпорации, говорится в Telegram-канале сервиса.

"Вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store​​​. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение", – подчеркивается в заявлении Rutube.

В компании добавили, что Rutube выступает за свободу слова на своей платформе. Также там пообещали, что будут прилагать все усилия, чтобы Rutube вернулось в App Store как можно скорее.

Rutube пропало из App Store в пятницу. При этом в магазине приложений для Android Google Play приложение доступно для скачивания, пишет Смотрим.

Напомним, 17 июля Rutube уже пропадало из App Store в России. Спустя несколько дней приложение снова там появилось.