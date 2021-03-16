Приехали на драку: в Самаре росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

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В Самаре сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме по улице Водников - драка.

Жильцы соседних квартир, услышав шум, обратились в правоохранительные органы, после чего по данному адресу был направлен наряд вневедомственной охраны.

Прибыв на место, группа задержания выяснила, что драку устроил ранее судимый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Установив личность злоумышленника, сотрудники Росгвардии выяснили, что он является жителем Ульяновской области и находится в федеральном розыске. Полицейские разыскивали его как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.

Росгвардейцы задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.