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Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стали птицы

24 октября 2022 09:24
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Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стали птицы

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц. Такую причину катастрофы ТАСС раскрыли в силовых структурах.

Там отметили, что в момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки, их останки были найдены при осмотре обломков самолета. «Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — заявил источник.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 упал в жилом квартале дома. По официальным данным, 14 человек погибли, еще 42 — пострадали. Министерство обороны назвало причиной произошедшего возгорание двигателя при взлете.

Теги: ЧП

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