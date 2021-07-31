Я нашел ошибку
Главные новости:
С сохранением ночью 1 августа.
Штормовое предупреждение: в ближайший час в СО ожидаются гроза, ливень, град, шквалистый ветер   
Летчик катапультировался.
При выполнении учебно-тренировочного полета Су-35С упал в акватории Охотского моря после отказа двигателя
Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.
Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением
Два препарата – «Спутник Лайт» и «Спутник V».
В Самарскую область прибыли новые партии вакцин от COVID-19
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку. 
В Нефтегорске столкнулись 4 автомобиля, один из которых - патрульный
В составе сборной России.
Дарья Межецкая из Самары стала четвертой на Олимпиаде в Токио
Семья спортсменки успела покинуть здание, однако в пожаре сгорели все вещи и имущество.
На дом украинской гандболистки упал легкомоторный самолет   
Чтобы создать узор на коже, она должна подвергнуться интенсивному солнечному излучению.
Врачи предупредили об опасности «солнечной татуировки»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

При выполнении учебно-тренировочного полета Су-35С упал в акватории Охотского моря после отказа двигателя

31 июля 2021 19:23
277
Летчик катапультировался.

Самолет Су-35С упал в Охотское море в Хабаровском крае в результате отказа двигателя при выполнении учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался и выжил, передает ТАСС

"31 июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря.

"Расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа", - подчеркнули в ВВО.

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

Теги: летчик катапультировался Су-35С упал

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
31 июля 2021  13:05
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
439
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
31 июля 2021  12:25
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
356
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
768
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
704
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
30 июля 2021  13:20
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
786
Весь список