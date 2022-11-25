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При пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина Галина. Об этом 25 ноября сообщил источник «Известий».

Указывается, что пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме Говорухиной в поселке Марушкинское. Сотрудников МЧС на место вызвала домработница. По ее словам, после возгорания хозяйка находилась дома.

Источник добавил, что сначала в помещении загорелась мебель, а затем обшивка стен и мансардный этаж. Причины возгорания устанавливаются.

Еще в июне 2018 года режиссер, глава комитета нижней палаты российского парламента по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский?"Известия"