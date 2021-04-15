При пожаре в доме на Урале погибли пятеро детей

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Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области, возросло до пяти, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. В результате ЧП пострадали двое взрослых и двое детей – 3 лет и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже спасатели сообщали, что при разборе сгоревшего дома нашли тела четырех детей.

"В ночь на 15 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что одном из сел Пригородного района в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пятеро детей. Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путем, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы, пишет РИА Новости.