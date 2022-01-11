При пожаре на ул. Ново-Садовой в Самаре пострадал мужчина

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В понедельник, 10 января, в 13:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Ново-Садовой, 157 в Октябрьском районе, об этом пишет Волга Ньюс со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 0,5 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 10 человек. Возгорание им удалось ликвидировать в 13:27.

В чрезвычайной службе уточнили, что при пожаре пострадал 56-летний мужчина.

Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.